Inter, baby talenti nerazzurri - L'evoluzione tattica di Alessandro Politi

La batteria delle punte dell'Under 17 di Chivu la completa Alessandro Politi. Fresco diciassettenne, l'attaccante brianzolo è quello che si dice un interista nell'anima. Da sempre con la maglia dei nerazzurri addosso, Alessandro ha percorso tutta la trafila delle giovanili dell'Inter, laureandosi campione d'Italia con l'Under 15, poi ancora una volta con la categoria successiva e adesso, in blocco con i suoi compagni di reparto, è una delle frecce offensive a disposizione di uno degli eroi del Triplete.

Che pur non schierandolo titolare molto spesso (5 volte in stagione), lo utilizza in maniera importante con le rotazioni pure dovute ai continui salti di Gnonto in Primavera. Politi si è evoluto da nove a undici, da centravanti a seconda punta di movimento perfetta per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche: longilineo, rapido, elegante. Calcia bene le punizioni e anche molto meglio i rigori con un destro potente, sapiente, preciso.

Autore di due gol con l'Under 17 (Spal e Cagliari), l'attaccante classe 2003 di Arosio (Como) ha pagato la rapidissima, quanto feroce esplosione del tandem Magazzù-Cappadonna, nondimeno quando ha trovato spazio non si è mai nascosto. Prestazioni efficaci le sue, di livello, di prontezza assoluta. Di uno che sa cosa vuole e come ottenerlo. Politi va incontro a una nuova avventura in Under 18, con quel Zanchetta tecnico ideale nella missione di estrapolare tutto il talento dal ragazzo. E non è che l'inizio.