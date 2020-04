Inter, baby talenti nerazzurri - Lindkvist, idea di Ausilio pronto a spiccare il volo

Trequartista svedese classe 2002, Elvis Lindkvist è giunto dalla squadra locale di Häcken alla corte di Armando Madonna, nel primo giorno ufficiale del mercato estivo scorso. Nel giro della Nazionale Under 18 svedese, Elvis ha raggiunto Milano dopo l’operazione lampo del ds Piero Ausilio, bravo a bruciare la concorrenza in Italia di Genoa e Fiorentina, e in Germania di Schalke e Werder Brema, sborsando neppure mezzo milione di euro e proponendo un contratto triennale per portarlo in Italia. Fondamentale l’intermediazione italiana di Letterio Pino e Ulisse Savini. Lindkvist da inizio anno ha mostrato larghi miglioramenti, Zanchetta nell’Under 18 (1 gol alla Sampdoria) e Madonna in Primavera (debutto da titolare a Dortmund in Youth League) continuano a farlo ruotare nel tentativo di dare quella continuità che non ha ancora del tutto trovata. Nel 3-5-2 va adattato e perciò spesso è rimasto fuori, tuttavia la qualità palla al piede e la velocità di pensiero nella giocata fanno di lui un elemento estremamente interessante. Il suo vero percorso da protagonista, probabilmente, inizierà a partire dalla prossima stagione.