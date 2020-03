Inter, baby talenti nerazzurri: Mulattieri, l’evoluzione di Superpippo

Da Oristanio a Mulattieri. Da un gioiello nerazzurro a un altro. Da un centrocampista d’attacco, a un attaccante poliedrico. Nato a La Spezia, due estati fa Samuele è stato oggetto di contesa - manco a dirlo - tra Inter e Juventus. Bianconeri praticamente a un passo dal classe 2000 del club della sua città d’origine (esordio in B con Gallo in panchina con tanto del primo gol da professionista a Pescara), poi Piero Ausilio affonda il colpo e in poche ore a metà luglio brucia la Juve e porta a casa il talento ligure. Costo: 1,2 milioni di euro più bonus con il 10% sulla futura rivendita in favore dello Spezia. Contratto: quinquennale. (Seconda) punta perfetta in area, Mulattieri è un nove impuro che da adolescente faceva l’ala e perciò oggi ama dialogare con il compagno vicino, creare spazi e occasioni dal nulla, allargarsi a sinistra, strappare in mezzo e calciare col suo destro naturale dal limite. In area ci sta da dio, la sua scelta di tempo sul pallone che arriva dalle fasce ricorda un maestro assoluto: Filippo Inzaghi. Nondimeno la sua presenza in campo denota un’attitudine differente. Nel senso che non si fa pregare quando c’è da indietreggiare per andare a dar fastidio al costruttore avversario, rubare palla, ripartire e concludere dai sedici metri. Indicativa la rete in casa contro la Juventus. Tutto qua? Macché. La tripletta al Breda contro il Napoli fa pensare che Mulattieri possieda un potenziale tasso tecnico mica da ridere: perla d’esterno in volée in area, incornata su cross violento all’incrocio destro, stop-cambio-tiro dal limite e palla al sette sinistro. Tanta roba per un neppure ventenne. Quest’anno è letteralmente esploso grazie ai suoi 15 gol in 21 presenze in Primavera, più il centro realizzato in Coppa contro il Frosinone. L’Inter si frega già le mani in vista del futuro: potrebbe venir fuori un altro Esposito (anche se meno giovane della stellina campana) o una ricchissima plusvalenza. Non poche squadre di A e B hanno già chiesto informazioni sul ragazzo nel mercato invernale.