Inter, baby talenti nerazzurri - Nicolas Gerardi e una lunga montagna da scalare

Nicolas Gerardi, portiere classe 2003 di Treviso, ha messo piede a Interello nel 2017, con un brillante curriculum nella Liventina (prezioso centro di formazione dell'Inter). Lo ha fatto con il sorriso sulle labbra, da ragazzo umile e solare, così lo descrivono i suoi compagni. Alla prima stagione in nerazzurro è già il primo portiere dei Giovanissimi Nazionali di Benoit Cauet, centrocampista dell’Inter negli ultimi anni novanta.

Nicolas quando non gioca o non si allena, corre a vedere la prima squadra a San Siro per osservare Samir Handanovic. Nella stagione 2018/19, da sotto età viene integrato nell’Under 17 di Andrea Zanchetta, specie quando Filip Stankovic a sua volta volta in Under 18. Tre presenze da titolare per Gerardi che si mette in luce per la grande personalità tra i pali e la sintonia con la difesa. Il ragazzo si autodefinisce “saracinesca”, consapevole delle sue capacità in porta.

Le convocazioni in Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto non mancano. Della maturazione di Gerardi se ne accorge pure il tecnico della Primavera, Armando Madonna, il quale già a inizio stagione lo aggrega con l’Under 19 (quattro convocazioni), nella stagione della stabilizzazione in Under 18 (quattro gettoni con super prestazione nel derby contro il Milan).

Il talento tra i giovani portieri nerazzurri non mancano e per questo non sarà facile l’anno prossimo imporsi. Di grandi guardiani all’Inter ne sono passati parecchi, è una tradizione vincente. Chissà se Gerardi riuscirà un domani a far parte dell’elenco.