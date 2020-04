Inter, baby talenti nerazzurri - Ntube: il centrale moderno homemade

vedi letture

In realtà erano altri gli Under 17 sui quali le aspettative risultavano parecchio alte. Michael Ntube è l’ennesimo italiano (nato a Ferrara) da genitori immigrati dal Camerun, mancino ed equilibrato nella posizione di centrale di difesa che, all’improvviso, sbaraglia le carte in tavola e diventa irrinunciabile. Altrimenti non metti piede nella preparazione in Prima Squadra con Antonio Conte, figuriamoci sul campo nella prima “gara” stagionale a Lugano. Il giovane difensore passa a Interello dalla Spal all’età di 14 anni. Tre anni di crescita e integrazione. Il quarto è già buono per alzare il primo trofeo, la Supercoppa di categoria con i ragazzi di Zanchetta (3-0 al Como), con la maglia nerazzurra.

Ntube scala le gerarchie troppo velocemente perché possa passare inosservato anche ai piani alti. Armando Madonna che succede a Stefano Vecchi lo piazza nella sua retroguardia accanto a Pirola. Da lì difficilmente si muove, anche a causa di qualche fastidio muscolare. L’anno scorso arriva anche la prima rete in Primavera nel Viareggio contro il Cagliari. Vale la Nazionale Under 18, poi quella U19, vale l’azzurro e parecchie attenzioni delle società d’Europa. D’altra parte Michael è forte per davvero: imposta con notevole rapidità, respinge senza troppe sbavature nell’uno contro uno. Fisico e abilità con i piedi si sposano alla perfezione. Quest’anno ha saltato appena due gare in tutte le competizioni (2 gol). L’Inter ha in mano un centrale moderno che vuol dire garanzia e homemade. Non poco.