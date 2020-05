Inter, baby talenti nerazzurri - Oppizzi: il gigante jolly dell'Under 17

Abbondanza di centravanti, ma anche un certo parco di centrocampisti che combina classe, intensità e gol per l'Under 17 di Christian Chivu. Tra questi c'è il classe 2003 Simone Oppizzi. Gigante vero per quella che è la media dei coetanei della linea mediana. Un numero sei che da mezzala avanza fino a trovare la porta (3 i gol in stagione e tutti fondamentali compreso quello per la vittoria del derby d'andata), ma anche un cinque occasionalmente leader della difesa.

Il jolly di Alzano Lombardo, piccola cittadina 10 kilometri più a nord di Bergamo, due anni fa è stato girato in prestito alla Cremonese dove per spiccata personalità ha indossato la fascia di capitano. Poi tornato all'Inter si è imposto prima con Zanchetta, ora con l'ex eroe del Triplete nerazzurro che se rinuncia a Oppizzi è solo perché il ragazzo è via con la selezione superiore dell'Under 18. Qui non ha ancora esordito, ma Zanchetta lo ha convocato in quattro occasioni per cominciare a respirare un'aria più competitiva.

Piovra in mezzo al campo dove difficilmente Simone perde un duello fisico e aereo, scheggia impazzita sulla trequarti quando si tratta di calciare in porta o andare a saltare sulle palle inattive. All'età di 17 anni il fisico è già strutturato, le qualità tecnico-tattiche piuttosto avanzate, la testa parecchio salda come i piedi che tiene ben piantati a terra. La strada verso mete più luminose, Oppizzi, la sta già percorrendo da tempo.