Inter, baby talenti nerazzurri - Pirola: un centrale alla Chiellini per grandi progetti

vedi letture

Il paragone con un colosso come Giorgio Chiellini è di quelli certamente scomodi. Eppure, Lorenzo Pirola, può tranquillamente essere definito come uno dei top 3 centrali classe 2002 d’Europa. All’Europeo U17 irlandese dell’anno scorso, con la fascia al braccio, ha impressionato per leadership, sicurezza e precisione nella scelta di tempo, risultando infine il miglior difensore del torneo. I nerazzurri lo portano a Interello all’età di 15 anni. L’anno dopo il ragazzo di Carate Brianza vince il campionato Under 16, poi scala dall’Under 17 di Zanchetta (con cui porta a casa la Supercoppa di categoria contro il Pordenone) alla Primavera di Madonna (con tanto di esordio già l’anno scorso in Coppa Italia nei 19’ finali di fronte al Palermo). Un’evoluzione spaventosa, tanto professionale, quanto fisica. Scorsa estate bussano alla porta dell’Inter, a ruota, Manchester United, City, Bayern Monaco e Borussia Dortmund per provare a prelevarlo prima della maggiore età. Risultato: porte in faccia. Lo stesso vale per il Sassuolo che si era fatto vivo durante la trattativa Sensi. Nulla da fare. Per Pirola l’Inter ha in mente un super contratto e grandi progetti per il futuro, giacché il ragazzo ben si adatterebbe alla difesa a tre di Antonio Conte (che quest’anno lo ha convocato cinque volte tra Serie A, Coppa Italia ed Europa), sulla scia di Alessandro Bastoni. Ed è pure mancino. Nulla da chiedere di più.