Inter, baby talenti nerazzurri - Pozzer è troppo bravo per fare il secondo

Altro 2001, altra corsa. Che nonostante Stankovic sia più piccolo di un anno, Giacomo Pozzer è in realtà il secondo portiere della Primavera di Armando Madonna. Fondamentale nella vittoria della Otten Cup olandese, promessa da quando all’età di 14 anni è sbarcato a Interello dal Vicenza che ne ha rimarcato doti e caratteristiche. Con la Berretti vince scudetto e supercoppa di categoria, la scalata negli Under 19 è veloce. Certo, dopo la prestazione ai rigori contro i pari età del PSV Eindhoven, Giacomo si aspettava di trovare maggior spazio in questa stagione. Invece di là c’è il figlio di Dejan che, in alcune circostanze, sa andare oltre il prodigio.

Il giovane portiere gestito dall’agenzia di Tullio Tinti, nondimeno ha qualità ben oltre la media, un talento che Madonna non voleva sprecare tenendolo costantemente lontano dal campo. Quanto il compagno di reparto va in Prima Squadra da Antonio Conte, l’occasione è perfetta per sperimentarlo da titolare (7 volte in campionato con 2 clean sheet) a più riprese. Lui risponde con grande capacità di comando della difesa, senso della posizione e spiccato intuito nella lettura delle traiettorie del pallone. 193 centimetri di personalità e consapevolezza e mentalità. Le scelte sono scelte: all’Inter al momento non c’è lo spazio desiderato, allora una nuova destinazione potrebbe essere presto presa in considerazione.