Inter, baby talenti nerazzurri - Quantità e attitudine al top di Fabbian

vedi letture

Giovanni Fabbian, mezzala classe 2003, preso due anni fa dal Padova che lo ha cresciuto da quando Giovanni aveva 8 anni. L’Inter Under 16 di Walter Bonacina gli ha regalato la possibilità di maturare sul piano tattico, osservare i grandi campioni, vivere in un contesto iper competitivo come quello nerazzurro. Fabbian per osmosi ha appreso calcando il campo con la nuova maglia, per la prima volta a marzo dell’anno scorso contro il Chievo. Tecnica, dinamismo, padronanza subito al servizio della squadra. Caratteristiche affinate di settimana in settimana attraverso un’evoluzione rapida e costante. Corroborata pure dalle parentesi in Nazionale con l’Under 17 ormai affidata ai suoi piedi e alla sua leadership.

Quest’anno nell’Under 17 nerazzurra, sotto la guida di Christian Chivu, Giovanni si è preso il suo spazio in mezzo a parecchio talento, mettendo a segno 5 gol con due decisive doppiette rifilate a Udinese e Verona. La sua squadra è seconda dietro a un’Atalanta evidente più avanti, ma non per questo imbattibile: prima dello stop infatti i nerazzurrini hanno schiantato a domicilio la Dea per 4-2. La sua una prestazione sontuosa, fatta di ordine, recupero palla e intelligenza tattica fuori dal comune. Il titolo è nel mirino, come l’anno scorso, quando sfumò in finale contro l’Empoli. Sempre che si riparta, in ogni caso Fabbian ha già attirato un’attenzione particolarmente corposa.