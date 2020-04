Inter, baby talenti nerazzurri - Sottini brucia le tappe tra le promesse

Nato a Brescia, cresciuto con le giovanili della Cremonese, sbarcato a Interello all’età di quattordici anni nell’estate 2016. Struttura, personalità e spiccato senso della posizione di Edoardo Sottini, cozzano con l’altissimo numero di centrali di cui l’Inter Primavera e non solo ha l’onore e il pregio di disporre. Manco fosse l’alba dei nuovi difensori nerazzurri, il solo Armando Madonna - escluso ovviamente Bastoni - può contare su Pirola, Ntube, Kinkoué, Colombini, Moretti e Cortinovis. Poi c’è il più giovane, nato nell’agosto del 2002, capace di spadroneggiare in tutte le fila young fino a indossare la fascia di capitano dell’Under-18 di Andrea Zanchetta, che in Primavera non è ancora riuscito a imporsi. Nessuna fretta, ci mancherebbe. Maggiorenne Sottini neppure lo è, lo diventerà soltanto ad agosto. Quando con il suo mancino che male non fa, con la sua abilità nell’impostazione che pure male non fa, con la sua leadership che anche qui male non può fare mai, potrà prepararsi a diventare una colonna dell’Under-19. Intanto con i grandi dei piccoli, Edoardo ha già esordito in Youth League nella mezz’ora finale contro il Dortmund e una settimana dopo, da titolare, in campionato contro la Roma. Se il buongiorno si vede dal mattino...