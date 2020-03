Inter, baby talenti nerazzurri - Tibo Persyn, l’ala moderna che segna e fa segnare

Professionali, seri e soprattutto forti. Dopo la fortunata pesca belga di qualche anno prima che ha portato a Milano Zinho Vanheusden e Xian Emmers, il settore giovanile dell’occhio finissimo di Roberto Samaden, tre anni dopo (giugno 2018) ritenta centrando di nuovo il bersaglio. Questa volta dal regno dei Paesi Bassi, esattamente dal Club Brugge e con la saggia mediazione dell’ex calciatore Gunter Thiebaut, i nerazzurri pescano Tibo Persyn: esterno di personalità, classe 2002, da tutta fascia (destra) nel “nuovo” 3-5-2 di Armando Madonna. Uno che accelera pesante e non si risparmia mai quando c’è da ripiegare. E poi ripartire, nuovamente.

Un treno puro che fa segnare (8) e che pure segna (5). Ruvido quando va a fare sportellate da rugby con gli avversari, elegante quando attacca il fondo e pensa la giocata, quasi sempre pericolosa. Persyn è la rappresentazione del calciatore moderno, fatto di abilità difensive e offensive in perfetta armonia, di corsa e dinamismo, imperniato sull’intensità. Soffre ancora un po’ i duelli aerei (è alto 1 metro e 79), ma di partita in partita affina la lettura tattica: sa essere ovunque, non perde mai lucidità. A febbraio la convocazione dal Belgio U19. Per l’Inter, un elemento in prospettiva dalle potenzialità gigantesche.