Inter, baby talenti nerazzurri - Vergani andrà via, ma il destino dice nerazzurro

Edoardo Vergani è stato protagonista scorsa estate in qualità di contropartita. Prima per Sensi, poi per Dzeko. L’attaccante classe 2001 alla Roma, a dir la verità, era cosa fatta. Poi il ragazzo ha fatto marcia indietro laddove con i giallorossi non avrebbe compiuto alcun salto di livello. Da Primavera a Primavera, tanto vale restare a Milano. Il Sassuolo d’altra parte non era convinto sul talento di Segrate, o meglio, non lo era nel contesto dell’operazione che l’Inter voleva imbastire per portare in nerazzurro il play dei neroverdi. E poi tutto un vociferare di destinazioni che a Vergani scaldavano poco: Sampdoria, Bologna, Spal. L’interesse mostrato dalla Fiorentina era gradito. Valutazione 5 milioni di euro, per nulla in linea con le aspettative Viola.

In ogni caso, nella possibilità di poter compiere un letale passo falso, la giovane punta interista ha scelto di continuare il suo percorso meneghino. Nonostante circolasse pure il nome del Manchester United. D’altra parte, per l’Inter, Vergani rifiutò il Milan che lo aveva messo in prova. Perciò Inter dovrà essere anche in futuro. Capocannoniere con l’Under 17 e nell’europeo di categoria, Edoardo quest’anno è fermo a 3 centri e 3 assist tra campionato e Youth League, un infortunio e un ciclo finale di cinque gare prima dello stop in panchina. Madonna gli preferisce Fonseca e Oristanio. Nondimeno Conte, che lo ha portato in panchina contro il Verona, continua ad osservarlo. Il ragazzo in estate andrà probabilmente in prestito, ma resterà certamente in orbita Inter fino al momento giusto.