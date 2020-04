Inter, baby talenti nerazzurri - Vezzoni, da mediano ad ala. Sotto gli occhi di Pupi

Tre anni fa l’Inter mette in prova Franco Orlando Vezzoni, mezzala di sinistra (ma di piede destro) argentino classe 2001 dell’Inter Academy Còrdoba, alias Deportivo Atalaya. In sostanza un giovane che ai nerazzurri viene segnalato da una scuola dall’accademia partner di Cosquín, città dove Franco nasce diciotto anni fa, seguita a distanza dal vicepresidente Javier Zanetti. E siccome sue le qualità non sono comuni per un ragazzo di 16 anni, il club di Suning sceglie di portarlo definitivamente in Italia. Una volta a Milano spicca per serietà, puntualità e voglia matta di migliorare il suo calcio. Con l’Under 17 gioca appena otto minuti in sei mesi, ma si prende tutto il tempo per imparare dai grandi.

Non si perde una gara della Prima Squadra, il tecnico della Primavera gli dà fiducia, trasformando il ragazzo in ala a tutta fascia. Su 17 gare stagionali, Vezzoni ne gioca 7 da titolare, determinato a spingere palla al piede sulla sua corsia di riferimento nel 3-5-2 di Armando Madonna, con la quale quest’anno ha fornito 5 assist, uno più bello dell’altro. A Barcellona in Youth League vede prima l’idolo Messi, l’ispiratore Sensi, poi gioca probabilmente la miglior gara della stagione. Pensando in grande, con sacrificio e umiltà trasmessi dalla mamma, sotto l’ala di Pupi che in Franco Vezzoni ha creduto fin dal principio.