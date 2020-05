Inter, baby talenti nerazzurri - Wieser, piccolo otto col sangue brasileiro

L’Inter si allena a Riscone di Brunico per la prima preparazione estiva di Luciano Spalletti. Girano qua e là ad osservare il talento di casa, il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden torna a incrociare David Wieser, centrocampista altoatesino classe 2002 di mamma brasiliana. A quel tempo David ha 15 anni e già in altre occasioni si è reso protagonista degli degli occhi del direttore interista. Ancora troppo piccolo, eppure Wieser sorprende con il pallone tra i piedi: giocate mai banali, dribbling vincenti e quell’evidente sangue brasileiro che popola le sue vene. Perciò l’Inter lo prende dalle giovanili del Sudtirol nel 2017, sotto l’ala del mister Bonacina dell’Under 16 nerazzurra. A Interello continua a interpretare il ruolo di mediano costruttore, dell’elemento centrale di qualità, tecnica e visione di gioco. Pecche: è ancora poco aggressivo e pensa troppo in mezzo al campo.

Aspetti che, a detta di tutto lo staff tecnico, continua a migliorare di anno in anno. Maggiorenne a febbraio, David sta crescendo anche in struttura del corpo e massa muscolare che per un play (obiettivo d’attacco dell’avversario che sempre cerca di bloccare la fonte di gioco) può risultare determinante. In ogni caso il profilo di Wieser è di quelli eccellenti: la sua rapidità di movimento lo rende, all’occorrenza, pure un trequartista o una mezza punta di qualità. Dopo il double (campionato e supercoppa) con l’Under 17 nella passata stagione, marchiata dal gol (con deviazione) a Bergamo nel match scudetto contro l’Atalanta. Quest’anno in Under 18 Zanchetta gli ha regalato appena tre gare da titolare. Poche, ma vanno inquadrate in un contesto di ulteriore crescita di un calciatore ormai pronto per prendersi la Primavera e diventare un caposaldo della squadra di Madonna.