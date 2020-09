Inter, ballano 5,4 milioni per il via libera a Vidal ma Marotta fa muro col Barcellona

Secondo La Gazzetta dello Sport, pur non essendo in dubbio il buon esito del passaggio di Arturo Vidal all'Inter, la fumata bianca non è ancora vicina. Ballano ancora 5,4 milioni che il centrocampista vorrebbe ottenere prima di svincolarsi dal Barça, cifra calcolata sommando i 2,4 milioni di premi non riscossi per cui il calciatore ha già fatto causa al club in inverno e i 3 di differenza tre i 9 che doveva percepire in Catalogna e i 6 che percepirà all'Inter. Bartomeu ha già chiesto a Marotta di partecipare, ma i dirigenti interisti non hanno intenzione di venire incontro a questa richiesta. Almeno per ora non c'è stata nessuna apertura in merito.