Inter, ballo mediatico spagnolo per Lautaro. Nerazzurri sempre più rigidi

In Spagna non si ferma il ballo mediatico per e sul futuro di Lautaro Martinez. Adesso il calciatore sarebbe pronto a uscire allo scoperto, eppure le parole del ds dell'Inter Piero Ausilio, cui hanno fatto seguito le conferme dell'ad Beppe Marotta, sembrano troppo chiare perché si possa travisare. Lautaro, che non ha mai nascosto all'ambiente strettissimo che gli ruota attorno la sua voglia di vestire un giorno la maglia del Barcellona e giocare con il suo idolo Leo Messi, è invece totalmente concentrato sulla ripresa della stagione, agli ordini di Antonio Conte e a caccia del suo primo trofeo in Europa con la maglia di chi ce lo ha portato. Quella nerazzurra è una casacca a cui il Toro offre rispetto e riconoscimento, sente di non aver chiuso il ciclo con i nerazzurri e anzi il progetto Suning regala garanzie che non si possono banalizzare. L'età è dalla sua e non è detto che a Barcellona non possa volare comunque dalla stagione 2021/22 in poi (i due club ne hanno parlato qualche mese fa). Cose grandi attendono il Toro di Bahia Blanca, ma il tempo non è ancora arrivato perché possano portarlo altrove. Anzi, chi ha detto che le soddisfazioni più belle, Lautaro, non possa togliersele a Milano? L'Inter non è certo contenta del continuo bombardamento che ogni giorno arriva dalle terre spagnole. La posizione del club in merito al suo dieci resta fermissima. C'è solo un modo per far sì che le strade con l'attaccante argentino si dividano: pagare la clausola di 111 milioni di euro, entro i pochi giorni disponibili all'alba del mese di luglio.