Inter, ballottaggio ed abbondanza: il dubbio sulla qualità in vista del Derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi ha rappresentato certamente la risorsa più importante dell’Inter all’inizio della stagione. L’ex giocatore del Sassuolo ha incarnato l’imprevedibilità della manovra nerazzurra oltre a garantire quella qualità tecnica necessaria per puntare ai massimi livelli. Una mezzala “con licenza di uccidere” di cui in casa Inter hanno usufruito con continuità sino all’infortunio patito quasi un girone fa nella gara di andata contro la Juventus. Da allora, a causa dei tanti piccoli infortuni occorsi al centrocampista italiano, Conte ha dovuto fare di necessità virtù, sino ad arrivare alla scelta invernale di anticipare l’investimento per Eriksen aggiungendo un gioiello preziosissimo alla collezione nerazzurra. Ora, in vista del Derby di ritorno, il primo vero ballottaggi che coinvolge i due, difficilmente eleggibili all’interno della stessa linea mediana. Da un lato il rilancio di Sensi nel ruolo di trascinatore, dall’altro la grande chance di stimolare con una maglia da titolare le qualità del nuovo arrivato. Un dubbio che Conte si porterà dietro sino all’immediata vigilia della stracittadina, ed un’abbondanza che se da un lato rappresenta un ballottaggio, dall’altro sa di benedizione per una linea mediana falcidiata dall’infortuni e che finalmente sembra pronta a godersi qualche problema di abbondanza.