"Inter Banda Bassotti". "Ferrero ha culo": Zamparini, il meglio del peggio

La lista è lunga, lunghissima. Un'enciclopedia di accuse, uscite, sortite. E questo è solo un piccolo stralcio del meglio del peggio di Maurizio Zamparini: frasi rilasciate a tv, radio, giornali, siti, in conferenza stampa. Una piccola parte delle sue frasi celebri.

Maurizio Zamparini sull'Inter: "L'Inter è la Banda Bassotti, sanno solo rubare. Moratti? Si definisce da solo, se non si vergogna lui...“

Maurizio Zamparini su Massimo Ferrero: "Ferrero è spassoso e ha un gran culo. Uno che arriva nel calcio senza capirci niente e si trova un grande allenatore come Mihajlović e una squadra terza in classifica dopo essere stata per anni in zona salvezza, magari rischia un delirio da onnipotenza e pensa di essere un Dio del calcio".

Maurizio Zamparini su Devis Mangia, che esonererà poi prima di Natale: ""Ho già dato mandato al ds Sogliano di rinnovare il contratto di Mangia. Spero che il Palermo diventi l’Arsenal del calcio italiano e che Mangia diventi il nostro Wenger"

Maurizio Zamparini su Stefano Pioli: "Mi sto mangiando il secondo testicolo per averlo lasciato andare. Il primo l’ho già mangiato”.

Maurizio Zamparinisu Allegri: "“Allegri sta distruggendo Dybala. Paulo è il calcio, Allegri no”.

Maurizio Zamparini su Andrea Belotti: "Non ho sbagliato a venderlo. Quando un giocatore manifesta la volontà di andare via, bisogna cederlo, altrimenti non rende più sul campo. Auguro una luminosa carriera a Belotti, però devo ammettere che è un attaccante che ancora si deve formare. Personalmente penso sia più forte il serbo che abbiamo preso l’altro ieri, Djurdjevic"

Maurizio Zamparini su Sepp Blatter: "Avete visto la scena che ha fatto Blatter con i buu razzisti a Balotelli? Come se noi fossimo razzisti. Il vero razzista è lui, ma non vedete come ci guarda dall'alto verso il basso? Ma non vi ricordate che quando abbiamo vinto il Mondiale non ci ha voluto premiare? Come si chiama uno che detesta gli italiani? Bisogna dire le cose come stanno".

Maurizio Zamparini su Lotito: "Lotito soffre di delirio di onnipotenza. Prima di lui ne hanno sofferto Mussolini e Craxi. Ora ce l'ha anche lui, vuole fare anche politica".

Maurizio Zamparini su Gian Piero Gasperini: "La squadra non era così sbagliata, solo che abbiamo avuto per tanto tempo un allenatore perdente che ci ha messi in questa situazione. Ma il passato è passato, guardiamo al futuro".

Maurizio Zamparini sulle parole di Mario Monti su Scommessopoli: " L'unica cosa indegna in questo Paese è che uno come Monti osi dire quello che ha detto. L'unica persona indegna è Lui che ci sta massacrando, sta distruggendo l'Italia".

Maurizio Zamparini su Luciano Moggi: "La nuova difesa di Moggi vuole dimostrare che tutti telefonavano. Anch'io quest'anno ho parlato con Nicchi e con Collina, ma non per chiedere favori, certe telefonate aiutano a far crescere la classe arbitrale. Dipende dal tenore delle telefonate. Io non ho mai chiesto qualcosa di illecito. Non sono le cose esteriori che fanno la differenza. Ero io che dicevo a Foschi di chiamare, perché all'epoca c'era un sistema che si organizzava per vincere e una non organizzazione che era condannata a perdere. Chiamava anche Facchetti, che era una persona da me conosciuta in Lega, quando eravamo consiglieri. Lo ricordo come una persona di una correttezza e di una squisitezza formidabili. È naturale che Moggi si difenda ma non mi piace che tiri merda addosso alla gente e lui di merda ne ha fatta abbastanza".

Maurizio Zamparini su Adriano Galliani: "Galliani è organico a questo modo di pensare che vige nel calcio: vincere sempre, non conta come. Ecco perché dico che questa gente deve andare via dallo sport: vadano a fare il Palio di Siena".