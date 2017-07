Inter, Banega annuncia sul proprio sito: "Sono un giocatore del Siviglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale l'ormai ex centrocampista dell'Inter Ever Banega ha annunciato il suo ritorno al Siviglia. L'argentino, si legge su Everbanega.com.es, ha rifiutato offerte provenienti da altri club europei, americani e asiatici per far ritorno in Andalusia.