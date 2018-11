Inter-Barça, 0-0 all'intervallo: Suarez pericoloso. Nerazzurri di contropiede

© foto di PHOTOVIEWS

Un atteggiamento diverso da quello visto al Camp Nou. Questo aveva chiesto Luciano Spalletti, pubblicamente davanti ai microfoni della sala stampa, ai suoi giocatori in vista della gara col Barcellona. E atteggiamento diverso è stato, almeno nel primo tempo. Anche se il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Un parziale dopo i primi 45 minuti certamente non da buttare per l’Inter, che almeno in 2-3 occasioni, sempre con Luis Suarez protagonista, ha rischiato di incassare il colpo del Pistolero. Ma in un modo o nell’altro, soprattutto con Skriniar e Handanovic, la difesa nerazzurra si è salvata. E l’attacco ha provato a far male con le ripartenze e un’uscita del pallone dalla zona calda sempre e comunque ragionata. Nonostante le condizioni meteo potessero suggerire altro. Sì perché nel primo tempo di Inter e Barcellona c’è anche tanta tanta pioggia, iniziata a cadere dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Certo Ter Stegen è stato chiamato in causa pochissimo, ma qualcosa l’Inter ha provato a costruire, seppur con scarsi risultati. Per tutto quello detto fin qui, ai punti vincerebbe il Barcellona. Ma come detto il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.