Inter-Barça, brusca frenata per la cessione di Lautaro. Griezmann fuori dalla trattativa

Barcellona-Inter, brusca frenata nella trattativa per Lautaro Martinez. Come sottolinea Sky Sport, i colloqui tra i due club al momento sono infatti sospesi a causa dell'impossibilità da parte dei blaugrana di versare la clausola da 111 milioni di euro del 'Toro' argentino e soddisfare così le richieste economiche dei nerazzurri. Per provare a sbloccare l'affare, i nomi caldi restano sempre quelli di Arturo Vidal, Nelson Semedo e Junior Firpo come parziali contropartite tecniche più un lauto conguaglio. Solo un sogno, invece, quello dell'attaccante francese Antoine Griezmann, che per l'emittente non potrà affatto rientrare nell'operazione alla luce del suo maxi-ingaggio.