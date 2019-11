© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte vuole Arturo Vidal e Arturo Vidal vuole tornare da Antonio Conte. Nelle scorse ore il cileno del Barcellona non ha nascosto il proprio apprezzamento per il tecnico dell'Inter che conosce dai tempi della comune militanza alla Juve, un amore che potrebbe riaccendersi a gennaio soprattutto dopo che il giocatore stesso ha ammesso di non gradire lo scarso utilizzo da parte di Valverde. Secondo il Mundo Deportivo l'Inter si è già messa in contatto col Barcellona per capire l'idea a riguardo e la voglia di aprire una trattativa, sia che si basi su un prestito sia su una cessione a titolo definitivo.