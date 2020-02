vedi letture

Inter, Barça disposto a due sacrifici per Lautaro: da Vidal a Coutinho, tutti i nomi

Non solo Antoine Griezmann, sono tanti i giocatori di proprietà del Barça che potrebbero interessare all'Inter all'interno dell'operazione Lautaro Martinez. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, il richiamo di Messi nei confronti del 'Toro' nerazzurro è molto forte ed ecco quindi che tra Milano e Barcellona potrebbe realizzarsi un vero e proprio maxi-affare durante la prossima estate. Due contropartite tecniche più un importante conguaglio economico: sarebbe questa, d'altronde, l'offerta che hanno in mente i blaugrana per strappare l'ex Racing alla Serie A.

I nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta - In primis Arturo Vidal, da sempre obiettivo di Conte, poi Carles Aleña, appena passato in prestito al Betis. Il tutto senza dimenticare il rimpianto ex Philippe Coutinho, sempre che il Bayern non lo riscatti in questi mesi. Stesso discorso per Jean-Clair Todibo con lo Schalke 04: il difensore francese potrebbe tornare provvisoriamente in Catalogna per poi sostituire Godin a Milano. Infine Arthur, da sempre grande suggestione dei due uomini mercato dell'Inter.