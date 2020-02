vedi letture

Inter, Barça in vantaggio sulle inglesi per Lautaro: Griezmann può essere la chiave

Il Barcellona sfida le big inglesi per Lautaro Martinez. Come riporta oggi il Sun, la chiave dell'operazione potrebbe essere infatti Antoine Griezmann, l'uomo giusto per convincere l'Inter nonostante una disponibilità economica minore rispetto a quella della Premier.

Maxi affare - Sul 'Toro' argentino è importante da tempo il pressing di Manchester United e Manchester City, ma il richiamo di capitan Messi in Catalogna è fortissimo e la preferenza del giocatore sarebbe quindi nettamente a favore dei blaugrana. Così come quella dell'Inter, nel caso in cui in questo maxi affare dovesse essere inserito proprio il cartellino dell'ex Atletico Griezmann.