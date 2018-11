Inter-Barça, le ufficiali: c'è Nainggolan. Messi si accomoda in tribuna

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tempo di formazioni ufficiali per la sfida fra Inter e Barcellona. Nessuna sorpresa per Luciano Spalletti, che schiera la sua squadra col 4-2-3-1 con Nainggolan alle spalle di Mauro Icardi. Nel Barça assente Leo Messi, come prevedibile, anche se il fatto che la Pulce si accomoderà in tribuna rappresenta una novità rispetto alle notizie della vigilia. Al suo posto, l’uomo da oltre 100 milioni, Ousmane Dembele. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Dembele, Luis Suarez, Coutinho.