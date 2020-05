Inter-Barça, si tratta per Lautaro. Firpo e Semedo eventuali contropartite gradite

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul fututro di Lautaro Martinez e parla apertamente di fase di stallo nella trattativa fra Inter e Barcellona. I nerazzurri sono fermi nella volontà di incassare, in caso di cessione, la clausola da 111 milioni di euro ma starebbero iniziando ad aprire anche a possibili, parziali, contropartite tecniche. Non Antoine Griezmann, il cui ingaggio è inconciliabile con le esigenze nerazzurre: piacciono piuttosto i due esterni Junior Firpo e Nelson Semedo. Come detto per ora siamo alla fase di stallo e l’Inter continua a preferire di gran lunga il pagamento della clausola. Ma se il Barça non dovesse trovare i soldi necessari e Lautaro far capire la propria voglia di sposare la causa blaugrana (al momento non è così) allora si potrebbe pensare anche all’inserimento di uno dei due giocatori.