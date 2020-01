Inter, Barcellona e City su Bastoni: no dei nerazzurri alla cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Bastoni è uno degli uomini del momento in casa Inter, specie dopo il gol realizzato domenica a Lecce, e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Nei giorni scorsi si è parlato dell'interessamento del Manchester City, che aveva messo sul piatto il cartellino di Joao Cancelo, ma i nerazzurri hanno detto no. In tutto questo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club italiano ha ricevuto anche una telefonata dal Barcellona, che vorrebbe il centrale a partire dalla prossima stagione.