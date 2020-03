Inter, Barcellona fiducioso sull'acquisto di Lautaro Martinez. Le big di Premier sullo sfondo

Il Barcellona è ottimista e fiducioso circa l'acquisto di Lautaro Martinez in estate. A scriverlo è il Mirror, secondo il quale il club blaugrana sarebbe nettamente in vantaggio rispetto a Manchester City, Manchester United e Real Madrid nella corsa all'attaccante dell'Inter. I catalani - sostiene il tabloid - sono in pole position da tempo e faranno il possibile per portare il 'Toro' a Barcellona già nel giro di qualche mese, considerandolo il degno erede di Luis Suarez e il partner perfetto per Lionel Messi.