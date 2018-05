Inter-Barcellona, patto tra gentiluomini per Rafinha

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua a tenere banco anche in Catalogna il futuro sportivo di Rafinha Alcantara, giocatore di proprietà del Barcellona in prestito all'Inter. Nello specifico, il club nerazzurro, come riportato da Mundo Deportivo, vuole trattenere il centrocampista brasiliano giocandosi le sue carte fino al 30 giugno per abbassare le pretese della controparte sul riscatto: ai blaugrana, come da patto tra gentiluomini stipulato lo scorso gennaio, andrebbero 35 milioni più tre di bonus. Ora - fa notare il quotidiano catalano - la Beneamata deve rispettare ciò che ha promesso al giocatore, che ha già fatto capire a più riprese che vorrebbe restare a Milano.