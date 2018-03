Inter, Barcellona pronto a trattare per Rafinha. Ma c'è un paletto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è ancora estate, ma Inter e Barcellona già pensano a quale sarà il futuro di Rafinha: come noto, i nerazzurri potrebbero non esercitare il riscatto come previsto nell'accordo dei blaugrana, con l'obiettivo di ottenere uno sconto sui 38 milioni di euro concordati. Secondo quanto riferito da ESPN, però, il Barcellona avrebbe fissato un paletto: si può trattare, ma senza scendere al di sotto dei 30 milioni di euro.