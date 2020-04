Inter-Barcellona, si lavora all'affare Lautaro. Il nodo è legato alle contropartite tecniche

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, attaccante che l’Inter potrebbe cedere in estate per fare cassa. Sky Sport fa il punto sulla possibile trattativa tra i due club. Il club nerazzurro ha già fissato il prezzo, ovvero i 111 milioni di euro della clausola rescissoria, da pagare in un’unica tranche, condizione poco praticabile anche per un club facoltoso come quello blaugrana. Ecco perché il Barça sta lavorando a possibili contropartite tecniche. Per il momento nessun giocatore è stato considerato una contropartita adeguata, alcune per questioni tecniche (l’Inter si ritiene coperta in alcuni ruoli), altre per questioni economiche e altre ancora perché i calciatori non gradiscono il trasferimento in Italia. L’Inter non ha fretta, il Barcellona dal canto suo vorrebbe accelerare la trattativa.