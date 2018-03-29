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Serie A

Inter, Bardi torna in estate: poi sarà il momento delle valutazioni

29.03.2018 00:35 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 1740 volte
© foto di Federico Gaetano

Non trova spazio tra i titolari del Frosinone da un mese e mezzo. Intanto Francesco Bardi attende il momento di tornare a difendere i pali della formazione ciociara, mentre Fcinternews.it fa sapere che il portiere classe '92 rientrerà all'Inter al termine della stagione in corso. Tornerà dunque in nerazzurro per fine prestito, poi sarà presa una decisione in merito al suo futuro: Bardi potrebbe restare al Frosinone, sempre interessato a un nuovo prestito, ma ha richieste anche da altri club di Serie B e qualcosa si muove pure in Serie A. In più, ci sarà da capire anche se ci saranno, o meno, margini per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2019: è molto difficile, infatti, che l’Inter faccia partire il giocatore nuovamente in prestito, sapendo che poi a giugno 2019 andrà in scadenza.

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