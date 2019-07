Inter, Barella: "A gennaio no al Napoli. Avevo un accordo con il Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella ha parlato anche del suo no al Napoli nel mercato di gennaio: "Avevo stabilito con il Cagliari un programma ben preciso, ovvero che sarei rimasto fino a giugno, poi avremmo deciso insieme cosa fare. Sapevo che il Napoli era interessato a me, ma non ho mai avuto in mente di cambiare maglia a gennaio". Il centrocampista ha poi spiegato che non ha mai pensato ai soldi nella sua carriera e per questo non ha tentennato di fronte alla proposta economica di De Laurentiis.