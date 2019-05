© foto di Federico Gaetano

Il nome di Nicolò Barella è sempre nel mirino dell'Inter ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che i nerazzurri decidano di puntare su altro, vista la richiesta da 50 milioni di euro del Cagliari per il cartellino del giovane centrocampista, troppi per le casse della società milanese.

Doppione di Nainggolan - La rosea analizza quello che viene definito come un affare complicato e il rischio per la stessa Inter e per Antonio Conte sarebbe anche quello di avere un giocatore molto simile a Radja Nainggolan, calciatore che lo stesso nuovo allenatore proverà a motivare e ritrovare al meglio per tutta la stagione.