Inter, Barella: "Con Lautaro e Romelu è tutto più facile. Siamo una grande squadra"

Ospite di InterTv Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro ha commentato il 5-0 contro lo Shakhtar con il quale gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato la finale di Europa League contro il Siviglia in programma venerdì prossimo a Colonia: "Con attaccanti come Romelu e Lautaro, e Alexis quando gioca, è tutto più facile. Io ho visto, ho messo in mezzo e lui ha fatto gol. Io ho sempre detto che siamo una grande squadra. Abbiamo iniziato un ciclo, abbiamo fatto qualche sbaglio che ci serviva per lo step".