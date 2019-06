Inter, Barella è già un certezza: colpo necessario per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insieme a Federico Chiesa e Gianluigi Donnarumma è stato il giovane con il rendimento più alto negli ultimi tre campionati, meritandosi il posto fisso in Nazionale e le attenzioni dei grandi club. Nicolò Barella è presente e futuro del calcio italiano: cresciuto nel Cagliari, per il centrocampista classe 1997 è giunto il momento di lasciare il nido e spiccare il volo verso nuovi traguardi. Cento presenze in Serie A e 7 reti sono un biglietto da visita notevole.

Inter in pole, occhio alla Roma - Traguardi che può garantirgli l'ambiziosa Inter di Antonio Conte, che da tempo sta lavorando a un accordo con il presidente Giulini, dopo aver trovato quello con l'agente e il giocatore. Ballano un po' di milioni e le contropartite tecniche, ma l'impressione è che il club nerazzurro possa chiudere a breve l'acquisto di un elemento che ha dimostrato di essere pronto per grandi palcoscenici e le grandi responsabilità. La Roma resta alla finestra, pronta a sfruttare le crepe nella trattativa. Ma Barella, salvo clamorose sorprese, vestirà la maglia della Beneamata.