Inter, Barella: "È l'inizio di un ciclo, è normale sbagliare. I litigi? Finiscono in campo"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca bene a calcio, siamo contenti".

Da dove nasce questo migliorarsi?

"È un inizio di un ciclo, non è facile fare bene sin da subito. Abbiamo sbagliato, ma questi errori ci hanno aiutato. Mi ha migliorato in tutto, nella mentalità e nel mio modo di giocare. Prima ero istintivo, ora uso la testa".

Il litigio con Lautaro?

"I litigi finiscono in campo, ci danno una spinta in più. Prima mi usciva la giocata, magari per l'istinto: ma lavorando con grandi campioni mi ha aiutato tanto ragione. Per quanto riguarda le ammonizioni è un aspetto che devo migliorare, abbiamo lavorato tanto per ridurre la foga. Devo continuare a migliorare".