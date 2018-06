Inter, Barella e Nainggolan: i sogni contrapposti di Spalletti

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Inter vede l’agente Alessandro Beltrami. Beltrami vede la Roma. E così l’ennesima, bellissima storia di mercato che ruota attorno a Radja Nainggolan continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Lo sbarco di Cristante nella capitale spariglia le carte in tavola. Lecito, a questo punto, aspettarsi una partenza da Trigoria. Che sia proprio quella del Ninja? Spalletti è innamorato del trentenne belga, lo stima, lo accoglierebbe alla Pinetina a braccia aperte. Quel centrocampista alla “Nainggolan”, di cui si parla da circa un anno, all’Inter ancora manca. Per carità, Rafinha ha stravolto il passo nerazzurro e portato una scossa all’ambiente, tecnica e mentale. Senza di lui probabilmente la Champions sarebbe rimasta un’utopia. Eppure, se Luciano dovesse scegliere il suo nuovo trequartista in un secondo, ci impiegherebbe anche meno. Non è certo lo stipendio (4,2 mln netti) a frenare Ausilio, quanto piuttosto il cartellino (40 milioni). L’Inter però è fiduciosa. Nonostante Chelsea e Manchester United ci starebbero pure facendo un pensierino, ad Appiano studiano la mossa definitiva per convincere i giallorossi a mollare la presa. Rispetto alla scorsa stagione, Radja è calato in fase realizzativa (14 gol contri i 6 di quest’anno) ma, d’altra parte, ha aumentato il bottino degli assist (11, l’anno scorso si era fermato a 7). Con lui, il tecnico interista guadagnerebbe in potenza, leadership ed esperienza.

Sul versante opposto ecco Barella, altro elemento della scuderia Beltrami. Profilo, quello del classe ‘97 del Cagliari, profondamente diverso se paragonato al jolly della Roma. Per età, curriculum ed eventuale collocazione sul campo. La valutazione del giocatore (almeno 40 milioni) è, in effetti, molto simile. Qui, gli uomini mercato di Corso Vittorio Emanuele potrebbero giocarsi alcune pedine preziose della Primavera in qualità di contropartite: Pinamonti, Odgaard e Zaniolo piacciono appunto a moltissimi club. Tra questi, sicuramente, ci sono i sardi. Non fosse che Juve (ieri a Milano altra chiacchierata informale tra Beltrami e Paratici), Liverpool, BVB e Lione a Barella ci hanno pensato già seriamente, diverse volte. In più, la sua carta d’identità risulta essere un’arma perfetta per Giulini: potrebbe giocare col prezzo fino all’ultima ora del 17 d’agosto. Nell’ultimo anno, il ragazzo è stato protagonista di una crescita smisurata. Le sue 34 presenze - tutte da titolare - e i suoi 6 gol nell’ultima Serie A saltano all’occhio. Un’esplosione pura considerato il campionato precedente terminato a zero reti e con tanti infortuni. Suning ha una chiara e netta preferenza per i giovani di talento, duttili, con un alto potenziale di crescita. Meglio se italiani. Una volta raccolte le famose plusvalenze, partirà il mercato in entrata. E a quel punto, si punterà all’esperienza oppure alla prospettiva?