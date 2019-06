Inter, Barella è sempre più vicino: incontri decisivi, il puzzle si compone

© foto di Federico Gaetano

Incontro dopo incontro, protagonista anche Antonio Conte che aspetta il primo rinforzo della sua avventura nerazzurra, Nicolò Barella è sempre più vicino all’Inter. C’è da lavorare, perché il Cagliari non ha intenzione di svendere il proprio miglior prodotto negli anni recenti, ma gli indizi sono tanti e troppi, diventano una prova.

Il coinvolgimento di Conte non è secondario, anzitutto nelle scelte del giovane centrocampista, corteggiato in tempi non sospetti anche da Napoli e Juve, ma sempre più convinto dalle sirene interiste. In serata, a cena col tecnico, anche Ausilio e Beltrami, agente di Barella: i due si erano già visti un paio di giorni fa, dando l’accelerata forse decisiva a una trattativa che tutti immaginano destinata alla fumata bianca.

Prima della cena, Ausilio ha incontrato Carli, suo omologo in casa Cagliari. Affare non fatto, ma da fare, e si va nella direzione giusta: sotto i 50 milioni si può andare, sotto i 40 assolutamente no. Il gioco è tutto in quella forbice di prezzo, da limare con le contropartite tecniche: il Cagliari chiede Bastoni, all’Inter sono tanto convinti delle qualità del giovane da vacillare sulla possibilità di cederlo, tentati da quella di trattenerlo. Senza dimenticare che Bastoni ha fatto benissimo a Parma, dove il ds Faggiano, che pure ha pranzato con Conte non più tardi di due giorni fa (pranzo tra amici, prima ancora che pranzo di mercato) riaccoglierebbe ben volentieri il giovane centrale, in un ambiente che, in ottica Inter, si è già dimostrato ideale per la sua crescita.

Eder e gli altri: l’italo-brasiliano è un altro nome gradito, ma l’asse Jiangsu Suning-Inter, esistente per ovvie ragioni di proprietà condivisa, non è così immediato come può sembrare. Il caso Ramires, per capirsi, insegna. Che l’Inter acconsenta a liberare Esposito, in questo momento, pare fuori discussione; più semplice inserire Colidio, talento che però non sposta gli equilibri della trattativa. Dimarco, infine, è un nome da tenere in mente: ieri a cena nello stesso ristorante, oltre a Tinti (agente di Bastoni ed Eder), c’era anche il suo agente Riso. Anche lui di rientro dal Parma, anche lui apprezzato dal Cagliari. Tanti pezzi che vanno a comporre un puzzle, quello raffigurante Barella con la maglia dell’Inter, sempre più vicino a essere completo.