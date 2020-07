Inter, Barella: "Felice di dove sono arrivato, non è stato facile. Gol al Verona? Una liberazione"

Intervistato per il 'Matchday Programme' di Inter-Torino, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella è tornato a parlare del gol realizzato al Verona e della sua esultanza, oltre a descrivere le sue principali qualità in campo: "Anche io mi stanco, però ho la fortuna di avere una grande resistenza. Magari altri hanno più tecnica, io ho questa qualità. La mia esultanza dopo il gol con il Verona ha liberato tutto quello che provo quando sono in campo: sentire lo stadio esplodere così è stato fantastico, sono le emozioni per le quali faccio il calciatore. Non è stato semplice arrivare fino a qui: sono giovane, ma il percorso è stato duro, con momenti difficili. Capitava di pensare di non poter raggiungere determinati traguardi, invece sono qui. E sono contento".