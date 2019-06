Inter, Barella ha già detto sì all'Inter ma Giulini non abbassa il prezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha da tempo incassato il sì e la preferenza di Nicolò Barella in vista del prossimo mercato estivo. Su di lui c'è anche la Roma, ma il centrocampista ha già informato tutti di voler andare a Milano. Il presidente dei sardi Giulini chiede almeno 40-45 milioni contro i 30 che vorrebbero mettere sul piatto da parte dei nerazzurri. Possibile che venga inserito nell'affare almeno un giovane tra Esposito, Bastoni e Dimarco. Il primo è complicato perché Marotta non lo vuole lasciar andare a titolo definitivo o comunque vuole il "controllo" sul giocatore. Più facile raggiungere gli altri due, anche se in Sardegna sono molto più interessati a incassare un'alta cifra cash. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.