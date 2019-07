Inter-Barella, incontro in agenda tra Marotta e Giulini: si sblocca l'affare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’accelerata decisa e un appuntamento per stringere i tempi. Nicolò Barella e l’Inter sono sempre più vicini e la prossima settimana sarà probabilmente quella decisiva per la definizione della trattativa. Inter e Cagliari - sottolinea La Gazzetta dello Sport - hanno infatti deciso di rompere l’empasse delle ultime settimane e di provare a ricucire lo strappo di questi giorni. Giulini e Marotta si incontreranno lunedì in Lega, ma non è detto che sarà quella l’occasione del confronto. Magari avverrà nei giorni seguenti, ma la sostanza non cambia.

Le richieste e la Roma - Giulini proverà a strappare qualcosina in più dei 36 milioni di euro più quattro di bonus pattuiti dalle parti a inizio giugno, quando l’offerta dell’Inter veniva considerata seria ma non ancora sufficiente alla chiusura dell’affare. Bisogna vedere quanto Marotta sarà disposto ad andare incontro alla richiesta del numero uno sardo, che sulla sua scrivania ha sempre l’altra proposta, quella della Roma, già accettata ma al momento congelata dalla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano e sposare il progetto Conte. Un’offerta da 35 milioni più Defrel (pari a 50 milioni) che resterà valida – nonostante le parole di Petrachi - finché Barella non firmerà e sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro.