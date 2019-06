© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta in stand-by la situazione tra Inter e Cagliari per Nicolò Barella. La Gazzetta dello Sport scrive che i nerazzurri sono arrivati a formulare una proposta da 36 milioni più quattro di bonus, un'offerta ritenuta quella finale perché Marotta e Ausilio non vogliono partecipare ad aste. Non ci saranno contropartite inserite, ma è possibile che i due club possano avviare trattative parallele per altri calciatori.

C'è il PSG. Dalla Francia rilanciano forte l’ipotesi di un interessamento di Leonardo per Barella, ma l'Inter resta in pole. Nelle ultime ore un sondaggio con il Cagliari l’ha tentato anche la Roma, pronta a offrire il cartellino di Gregoire Defrel e un conguaglio cospicuo, intorno ai 25 milioni di euro. Barella ha però dato l'ok all'Inter, sulla base di un accordo quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.