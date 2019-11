© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolò Barella, match-winner di Inter-Hellas Verona, ha commentato così il 2-1 del Meazza ai microfoni di InterTV: "Sono contento, sia per la vittoria che per il gol. Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, poi nella ripresa siamo usciti bene".

Un'altra rimonta?

"Commettiamo degli errori che purtroppo paghiamo caro, ma poi ci siamo rivelati una grande squadra. Sicuramente c'era anche un po' di stanchezza oggi: c'è stato un ciclo di molte partite ravvicinate, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questo periodo. Siamo felici. Ora sono già concentrato sulla Nazionale, poi al rientro dopo la sosta dovremo affrontare con la stessa cattiveria delle sfide difficili".