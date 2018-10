Inter, Barella potrebbe costare 50 milioni. Piace anche Cragno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter continua a tenere sott'occhio le prestazioni, sempre più convincenti, del centrocampista del Cagliari Niccolò Barella. Il presidente dei sardi Tommaso Giulini è pronto a chiedere non meno di 50 milioni per la sua cessione, con Milan e Atletico Madrid interessate come i nerazzurri al suo eventuale acquisto. Gli osservatori interisti però stanno seguendo da vicino anche le prestazioni di Alessio Cragno, portiere classe '94 che viene chiamato in Nazionale con continuità anche da Mancini e che potrebbe essere preso in considerazione per la pesante successione di Handanovic. A riportarlo è FcInterNews.it.