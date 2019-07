Inter, Barella secondo colpo più costoso di sempre. Guida Vieri, la top ten

Nicolò Barella come Christian Vieri. Quasi, e comunque a partire dall'anno prossimo. Se le cifre fin qui circolate relative all'investimento dell'Inter per strappare il centrocampista al Cagliari saranno confermate, Barella diventerà infatti il secondo calciatore più costoso nella storia della società nerazzurra. 45 milioni complessivi, poco meno di mister 90 miliardi: Vieri arrivò col vecchio conio, riattualizzati sarebbero 46,5 milioni di euro.

Il confronto, di per sé, è complicato: Vieri era già stato capocannoniere in Liga, aveva vinto scudetto e Intercontinentale con la Juventus, oltre alla Coppa delle Coppe con la maglia della Lazio. Un giocatore affermato con palmarès già molto ricco, mentre per Barella l'Inter paga soprattutto quel che sarà, o che potrà essere. Non si tratta, appunto, di fare raffronti. Il punto è che il resto della top ten spiega anche quanto i costi simili siano in realtà il segno dei tempi. E che fare meglio di chi lo segue non dovrebbe essere troppo complicato.

Non tutto rose e fiori. La classifica dei 10 acquisti più costosi nella storia dell'Inter, in effetti, non è di immediata lettura. La chiude un certo Ronaldo, coi suoi 28 milioni, appena sotto Gabigol (29,5): evitiamo paragoni impietosi. Tornando in alto, al terzo posto (dietro Barella) ci sarà Joao Mario (40 milioni), poi Nainggolan (38) e Kondogbia (36). Sesto un campione assoluto come Crespo (36), poi Skriniar (34), all'ottavo posto una sorpresa: c'è Bastoni, che un anno fa fu pagato, con appena 7 presenze in Serie A, ben 31 milioni. Più di Ronaldo.