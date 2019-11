Inter, Barella: "Stasera il gol più bello della mia carriera"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Con il suo spettacolare gol a giro sotto l'incrocio, Nicolò Barella ha regalato all'Inter tre punti chiave per balzare momentaneamente in vetta alla classifica. Al termine del match vinto 2-1 contro l'Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro ha parlato a 'Sky Sport'.

"Primo tempo abbastanza difficile, loro giocano bene con tanta intensità. Poi la grande squadra è uscita, siamo un gruppo che lotta per vincere. La classifica è uno stimolo, fa piacere, significa che stiamo lavorando bene e stiamo dando il massimo. Questo è stato un periodo impegnativo, abbiamo avuto tante partite ravvicinate ma in estate ci eravamo preparati. Oggi era importante vincere prima della sosta. Il gol? Il più bello della mia carriera".