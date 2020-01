Nicolò Barella, autore del gol vittoria per l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha così parlato a Rai Sport al termine dell'incontro: "Ho visto la palla in aria, ci ho provato ed è andata all'angolino. Devo imparare a fare quelli più facili. Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo arrivare in fondo a tutto ciò che facciamo. Siamo contenti e ci meritiamo questa vittoria".

Che succede in campionato?

"Ci dovremo impegnare di più ed essere anche magari più fortunati ma il campionato è lungo e c'è tempo".

Come va l'avventura?

"Ho la fiducia di tutti, lottiamo per cose importanti e sono felice di questo".

Che giocatore è Eriksen?

"Un fuoriclasse, importante per noi. Alza il livello e aspettiamo che faccia esplodere questo stadio".