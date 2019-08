Potrebbe iniziare in panchina la prima stagione all'Inter di Nicolò Barella. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'ex centrocampista del Cagliari è ritenuto da Antonio Conte ancora non in perfetta forma e così contro il Lecce potrebbe partire dalla panchina. Fra i volti nuovi, invece, volano verso una maglia da titolare sia Stefano Sensi, altro innesto della mediana, e Romelu Lukaku in attacco per far coppia Lautaro Martinez.