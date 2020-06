Inter, basta clausole. Due candidati non convincono

vedi letture

Le parole di Marotta legate alla questione attacco, per l’Inter, hanno aperto nuove considerazioni di mercato. In primis quelle riferite alla clausola rescissoria, un retaggio di scelte passate che presumibilmente non caratterizzerà l’impostazione futura della dirigenza nerazzurra. La volontà sarebbe infatti quella di dire “No, grazie” ad ogni proposta per il Toro, ma la possibilità di svincolo con un bonifico da 111 milioni mantiene l’Inter e la sua proprietà ostaggio di un destino che non possono decidere in autonomia. La lista dei candidati ha compreso nelle ultime ore nuovi profili, poco convincenti per diverse ragioni: Morata che sicuramente Conte apprezza ma con il quale ha condiviso un’esperienza al Chelsea che è stata lontana dalla consacrazione dello spagnolo che si sarebbe potuta verificare, e quella di Belotti che per caratteristiche poco si adatterebbe a condividere l’attacco con un giocatore come Lukaku, al di là dello spirito di sacrificio che lo contraddistingue. Riproporre l’intesa tecnica quasi naturale nata con Lautaro Martinez con un attaccante delle caratteristiche del Gallo sembra un esercizio particolarmente complicato. Si tratterà di un top player, al di là del discorso Cavani che certamente appartiene alla categoria sopra citata ma che potrebbe essere trattato a prescindere vista la sua condizione di svincolato. I giochi sono ancora da compiere, specie perché la prima scelta resta quella di trattenere l’argentino per molto tempo ancora. E l’Inter non si è certo data per vinta.